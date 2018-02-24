فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة يتفقد مشروعات بمأرب

يواصل #مركز_الملك_سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مد يد العون للمتضررين جراء انقلاب الحوثيين في #اليمن.

وتفقد فريق من المركز، المشروعات التي ينفذها في محافظة #مأرب أبرزها مركز الأطراف الصناعية في مستشفى هيئة مأرب حيث اطلع على بعض حالات الأطفال الذين فقدوا أطرافهم إثر تعرضهم لانفجارات الألغام العشوائية التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في المناطق الآهلة بالسكان.

فريق مركز الملك سلمان تفقد أيضا مركز تأهيل الأطفال الذين كانت #ميليشيات_الحوثي قد جندتهم ووقعوا في الأسر وتعرف على برامج التأهيل النفسي والاجتماعي والثقافي التي يخضعون لها بالتعاون مع أسرهم.

وتجول فريق مركز الملك سلمان في مخيمي "جو النسيم" و"الميل" للنازحين، واطلع على ما يقدمه المخيمان في مجالات الأمن الغذائي والمواد الإيوائية، إضافة لخدمات مياه الشرب وأيضا الصرف الصحي.

وتهدف المهمة إلى التعرف على الاحتياجات الأساسية للأسر الجديدة النازحة من مناطق سيطرة الميليشيات تمهيدا لتلبيتها، حيث قام أعضاء الفريق بتوزيع بعض السلال الغذائية والمواد الإيوائية على النازحين في المخيمين.