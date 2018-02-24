ماليزيا تكذب إنشاء هيئة مراقبة الحرمين من أراضيها

أصدرت 46 جمعية إسلامية ماليزية بياناً يفند أخباراً مزعومة عن إنشاء أي مكون تحت مسمى "الهيئة الدولية لمراقبة إدارة #السعودية للحرمين في ماليزيا"، واصفاً وجود هذه الهيئة بأنه "ادعاء كاذب".

وكانت #رابطة_الجمعيات_الإسلامية الماليزية قد تابعت تداول قنوات ومواقع إخبارية وعلى رأسها قناة "الجزيرة"، أخباراً حول إنشاء الهيئة المزعومة، وروجت لموقع إلكتروني على الإنترنت بوصفها هيئة شرعية لديها صلاحيات لمراقبة إدارة #الحرمين_الشريفين.

رئيس جمعية لـ"العربية.نت": إدارة الحرمين شرف للسعودية

وفي تصريح لـ"العربية.نت"، قال الدكتور فتح الباري مت يحيى، رئيس مؤسسة "#خير_أمة" العالمية بماليزيا، "إنه أمر معروف عندنا أن إدارة الحرمين الشريفين وخدمة الأماكن الإسلامية المقدسة تتشرف بها المملكة العربية السعودية على مر الزمان، مؤكداً رفض الرابطة لوجود هذه الهيئة استناداً إلى سجلها المشكوك، وعدم وجود أي معلومات معروفة يمكن الحصول عليها.

وأضاف: "كيف يمكن أن تكون هناك هيئة بلا عنوان مكتب ولا مراسلة؟ وكذلك لم نجد أي هيكل تنظيمي يتعلق باللجنة التي أسست هذه الهيئة المجهولة"، وشدد في الوقت ذاته على موقف الرابطة الجازم والرافض لأي محاولة تربط ماليزيا بهذه الهيئة المزعومة.

وكان موقع "العربية.نت" قد تلقى عبر اتصالات هاتفية أجراها، نفي #مفتي_ماليزيا الدكتور ذو الكفل بن محمد البكري وجود أي جهة تحمل هذه الصفة.

كما نفت مصادر في كل من وزارة الحج الماليزية وكذلك "هيئة صندوق ادخار وشؤون الحجاج في ماليزيا" لـ"العربية.نت" وجود أي مؤسسة تحمل صفة "الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين في ماليزيا"، وأشارت إلى أنها جهة غير حقيقية ولا ترتبط من قريب أو بعيد بماليزيا.