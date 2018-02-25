السعودية تضبط أكثر من 600 ألف مخالف لأنظمة الإقامة

671272 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في #السعودية، تم ضبطهم خلال الحملة الميدانية المشتركة والتي انطلقت الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية الجمعة 7 / 6 / 1439هـ في كافة مناطق المملكة.

وفي البيان، بحسب "واس"، أن منهم 469836 مخالفاً لنظام الإقامة، و142016 مخالفاً لنظام العمل، و59420 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 9465 شخصاً، 65% منهم يمنيو الجنسية، و32% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى. كما تم ضبط 529 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة. وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 1300 شخص.

وجاء في البيان بلوغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 198 مواطناً. وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق 180 منهم وإخلاء سبيلهم. كذلك تستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 18 سعودياً، في حين بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 13210 وافدين مخالفين، منهم 11016 رجلاً، و2194 امرأة. وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 120881 مخالفاً، وإحالة 93312 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 105304 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 161866 مخالفاً.