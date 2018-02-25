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تعليق الدراسة في مدارس الرياض الأحد

المصدر: دبي - العربية نت
أمطار في السعودية
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أعلنت عدد من المحافظات والمدن في مختلف المناطق في المملكة العربية #السعودية تعطيل الدراسة الأحد، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث وجه مدير عام التعليم بمنطقة #الرياض حمد الوهيبي بتعليق الدوام في المدارس ليوم الأحد، ونفس الحال في مدارس #الأحساء ومحافظة بيشة وكامل منطقة نجران.

وأكدت الجهات الرسمية أن تعليق #الدراسة جاء حرصا على سلامة الطلاب والطالبات.

ويتوقع أن تستمر السحب الرعدية حتى مساء الأحد التي تترافق بهطول #أمطار متفاوتة الشدة، بين المتوسطة والغزيرة، وتصاحبها أحيانا زخات من البرد، ونشاط حركة الرياح المثيرة للغبار مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية بحسب ما أفادت به الهيئة العامة للأرصاد.

كلمات دالّة

#الرياض, #الأحساء, #الدراسة

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