تعليق الدراسة في مدارس الرياض الأحد

أعلنت عدد من المحافظات والمدن في مختلف المناطق في المملكة العربية #السعودية تعطيل الدراسة الأحد، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث وجه مدير عام التعليم بمنطقة #الرياض حمد الوهيبي بتعليق الدوام في المدارس ليوم الأحد، ونفس الحال في مدارس #الأحساء ومحافظة بيشة وكامل منطقة نجران.

وأكدت الجهات الرسمية أن تعليق #الدراسة جاء حرصا على سلامة الطلاب والطالبات.

ويتوقع أن تستمر السحب الرعدية حتى مساء الأحد التي تترافق بهطول #أمطار متفاوتة الشدة، بين المتوسطة والغزيرة، وتصاحبها أحيانا زخات من البرد، ونشاط حركة الرياح المثيرة للغبار مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية بحسب ما أفادت به الهيئة العامة للأرصاد.