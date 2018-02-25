تعليق الدراسة وعودتها في الرياض.. هنا التفاصيل الكاملة

تعد قضية "تعليق الدراسة" في السعودية إحدى القضايا التي تشهد شداً وجذباً ويكثر تناولها في مواقع التواصل الاجتماعي في مواسم التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة بين الحين والآخر، حيث استيقظ طلاب المدارس والجامعات اليوم على أجواء صافية مشمسة مثالية للدراسة إلا أن #المدارس_مغلقة_الأبواب بسبب قرار التعليق الذي أصدرته إدارة تعليم الرياض مساء أمس وتبعتها الجامعات الحكومية والخاصة بعد موجة أمطار وغبار شهدتها العاصمة والمحافظات التابعة لها.

سيناريو تعليق الدراسة

شهدت العاصمة وبعض المحافظات التابعة لها #أمطارا من متوسطة إلى غزيرة استمرت بشكل متقطع حتى بعد منتصف ليلة أمس، صاحب الحالة الجوية على الرياض 7 تنبيهات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر حسابها الرسمي في #تويتر عدا التنويهات وصور المراصد المناخية وتصريحات المتحدث الرسمي.

الحسابات المهتمة بالطقس والإجازات في #مواقع_التواصل_الاجتماعي بدأت دورها المعتاد في رصد الحالة المناخية والضغط باتجاه #تعليق_الدراسة منذ وقت مبكر، وبدأ الضغط على تعليم العاصمة يشتد بعد إعلان المنطقة الشرقية ومنطقة #المدينة_المنورة تعليق الدراسة لذات الأسباب، لا سيما وأن قرار تعليم الرياض السابق إبان موجة الغبار في 14 فبراير الماضي كان متأخراً وأثار موجة استياء واسعة.

تأخر تعليم الرياض في الإعلان عبر حسابه الرسمي عن تعليق الدراسة في المراحل التعليم العام حتى الساعة 11:14 مساء حيث بث النص الآتي: "متحدث تعليم الرياض: علي الغامدي: نظراً لما ورد من هيئة الأرصاد حول الطقس ليوم الأحد والآثار المترتبة عليها وحرصا على أبنائنا الطلاب والطالبات فقد وجه مدير عام التعليم أ.حمد الوهيبي بـ#تعليق_الدراسة غداً الأحد في مدارس #الرياض ومحافظات #رماح و #ثادق و #المزاحمية و #حريملاء و#الدرعية و#ضرما " هذه التغريدة حصدت أكثر من 3 آلاف ريتويت.

بعد تعليق الدراسة في قطاع التعليم العام اتجهت الأنظار وحالة الترقب إلى المرحلة الجامعية، وبدأت حسابات تعليق الإجازة تعيد بث تنبيهات الأرصاد والطلاب يبثون المقاطع الكوميدية التي تبين عدم قدرتهم على الدراسة، وفي الساعة 11:17 مساء بث أحمد الركبان المتحدث الرسمي لجامعة الإمام نبأ تعليق الإجازة بناء على توجيهات مدير الجامعة الدكتور سليمان أبا الخيل، بعد جامعة الإمام انتظرت جامعة الملك سعود (32) دقيقة لتعلن الساعة 11:49 دقيقة عبر الحساب الرسمي لمدير الجامعة خبر تعليق الدراسة، ومن ثم توالت إعلانات الجامعات عن التعليق ومنها جامعة الأمير نورة التي أعلنت عبر الحساب الرسمي والجامعات والكليات الخاصة، الملفت أيضاً أن جميع الجهات اتفقت على صيغة مقاربة دون أن يكون لأي جهة صياغة خاصة بها تميزها عن الأخرى أو تستخدم الجرافيك و بث صور أو مقاطع فيديو لا سيما وأن حسابات الجامعات تحظى في ذلك الوقت بنسبة مشاهدة عالية.

الجو صحو.. ليه علقتوها؟

من صلاحيات مديري التعليم في المناطق تعليق الدراسة حال وصول التنبيهات من هيئة الأرصاد كإجراء احترازي وحماية للطلاب والمعلمين ذكوراً وإناثاً، خاصة وأن هناك فئة كبيرة منهم يقطعون مسافات طويلة للتدريس في المناطق النائية، وهم الفئة الأكثر تضرراً حال التأخر أو عدم تعليق الدراسة، إضافة إلى أن بعض المدارس داخل المدن تحتاج إلى إعادة تهيئة جراء الأمطار لتكون مثالية لاستقبال الطلاب والطالبات دون منغصات، وهذا الأمر اتفق عليه عدد من أولياء الأمور في حساباتهم.

بل يرى البعض أن قرار تعليق الدراسة من عدمه يجب أن يحال كاملاً إلى الأرصاد والدفاع المدني لأن الجهتين الأكثر اختصاصاً من التعليم في هذا الأمر.

جيل الطيبين ناقم

في خضم ذلك يرى طلاب الجيل الحالي الذين حازوا هذا الشهر على إجازتين في الرياض بسبب تعليق الدراسة أن ما يعرف شعبياً بـ"جيل الطيبين" دائماً ما يسوق الاتهامات لهم بالكسل والدعة والدلال، وأن أولئك الطيبين لا يتورعون عن "التميلح" في كل نازلة، ودائماً ما يرددون بأنهم كانوا يمشون إلى المدارس مسافات طويلة في الصيف والشتاء، في القيض والزمهرير سواء أكان الجو ماطراً والسحاب منهمرا أو كان المناخ قاريا، معتبرين أن ذلك الجيل الذي يتغنى بماضيه لا يجيد سوى جلد الذات والانتقادات التي لو كانت ضمن فروع جائزة نوبل لحققوها منذ زمن.