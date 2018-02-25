سعوديون تحت المطر.. صور لـ"فتنة الماء" بعد العطش

مع بدايات موجات المطر التي اجتاحت عدداً من مناطق المملكة، وبسبب شح الأمطار خلال العام الحالي، حرص العديد من الأسر والمتنزهين في الاستمتاع بالأجواء في ساعات النهار الأخيرة، ما دعاهم للخروج إلى المناطق المفتوحة.

واصطحب #السعوديون عائلاتهم في صورة تعبر عن الفرح والمتعة التي ينتظرونها مع زخات أمطار الخير والبركة، لحين زيادة شدة موجة الأمطار والتي أخلت الشوارع والطرق حينها.

وقد أطلق #الدفاع_المدني السعودي تحذيرات عبر حسابه في "تويتر" في تجنب تجمعات الأمطار، وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة والمعدات الكهربائية أثناء الأمطار. ومع زيادة شدة موجات الأمطار وتعليق الدراسة في عدد من مناطق المملكة، قامت عدد من البلديات في المملكة بإغلاق المنتزهات والحدائق احترازياً، لسلامة مرتاديها وقت هطول الأمطار.

إليكم الصور التي جمعتها "العربية.نت":