ماذا فعلت سعودية مع زوجها لتنال وسام الملك عبدالعزيز؟

بعد معاناة زوجها المرض، تبرعت "سلمى بنت لافي بن خلف العنزي" من محافظة #الشملي بمنطقة #حائل، بنصف كبدها لزوجها، لتخلصه من معاناة الألم، بسبب إصابته بتليف في الكبد، ليعود الهدوء والأمان إلى حياتهما الأسرية، واستحقت "سلمى" بعملها الإنساني #وسام_الملك _عبدالعزيز للدرجة الثالثة للتبرع بالأعضاء، الممنوح من الديوان الملكي.

وتحدث والدها لـ "العربية.نت" بقوله "إن ما قدمته سلمى هو عمل خيري وإنساني، ولم تنتظر الشكر عليه، وهذا ثمرة تربيتي لها، بغرس كل معاني الأخلاق الحسنة والإيثار".

موضحاً أن تبرع "سلمى" لزوجها، عمل على إيقاف معاناته المرضية، بعد زواج دام سبع سنوات، وكان ثمرة هذا الزواج (ابن وابنة) وبعد رؤيتها معاناته مع المرض لسنوات طويلة، وفي شهر أبريل 2017م، قررت المبادرة بإنقاذ شريك حياتها، وتم إجراء الفحوصات الطبية، وبعد تطابقها تمت العملية في #مستشفى_الملك_فيصل_التخصصي_الطبي_في_الرياض، وتكللت العملية بالنجاح.

وتابع العنزي أن الوسام فخر وشرف لكل مواطن سعودي، وهذا ليس غريباً على حكومتنا الرشيدة، واهتمامها برفع معنويات المواطن والاهتمام به، مؤكداً سعادة زوجها وتقديره لهذه التضحية.

وقد اعتذرت "سلمى" عن عدم الحديث للإعلام، لقناعتها بأن ما قدمته عمل إنساني، لا تنتظر الشكر عليه، وإنما قدمته لوجه الله تعالى، وإنقاذاً لأسرتها ولشريك حياتها، وهو واجب إنساني، وحق من حقوق العشرة الزوجية.