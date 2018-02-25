هكذا تفاعل الشباب السعودي مع حفل الرياض لموسيقى الجاز

أبهر عازف "الترمبون" الشهير Delfeayo Marsalis، المعروف بتقنياته الموسيقية المبتكرة، جماهير #مهرجان_موسيقى_الجاز الذي أقيم لأول مرة في #السعودية، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه، لمدة ثلاثة أيام بالرياض، وسجل حضورا جماهيريا كبيرا، فيما عُلقت الحفلة الثالثة بسبب الأمطار التي هطلت يوم أمس السبت على العاصمة.

كما شاركت الفرقة البريطانية «Incognito»، التي ضمت مجموعة واسعة من الموسيقيين منذ تأسيسها في العام ١٩٧٩، لتبدأ رحلتها في عالم الجاز، في الحفل الذي أقيم في النادي الدولي للجولف، و طافت الفرقة بألحانها أصقاع الأرض، فيما شارك في المهرجان العازف اللبناني #شادي_ناشف، وقدمت #الفرقة_السعودية "من الرياض" ما تملكه من مواهب لمحبي هذا الفن العريق، وغنى الجمهور عندما أدى الفنان اللبناني شادي ناشف أغنية (هوتيل كاليفورنيا) لفرقة إيجلز الأميركية في لحظة غير معتادة في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة لفعاليات المهرجان "عبادة عوض" إن المهرجان شهد حضور أكثر من 6 آلاف، فيما أعلنت الهيئة العامة للترفيه يوم الخميس أنها ستنظم أكثر من خمسة آلاف عرض ومهرجان وحفل في العام الجاري، وهو ضعف العدد مقارنة بالعام الماضي.

ففي المهرجان تم تقسيم المنطقة أمام #المسرح إلى قسمين أحدهما للرجال والآخر للنساء، لكن الجماهير كانت من الجنسين في أماكن جلوس العائلات على الجانبين وفي الخلف، وفي حين جاء البعض حباً في موسيقى الجاز، حضر كثيرون للاستمتاع بفرصة سماع الموسيقى في أجواء ترفيهية.