أمر ملكي بإعفاء أمير الجوف وتعيين بدر بن سلطان مكانه

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم الاثنين عدداً من #الأوامر_الملكية التي تضمن إعفاء مسؤولين من مناصبهم وتعيين مسؤولين آخرين بمراكز أخرى.

وصدر أمر ملكي بإعفاء الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة #الجوف من منصبه بناء على طلبه، وتعيين الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أميراً لمنطقة الجوف بمرتبة وزير.

وعين الملك سلمان الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة عسير بمرتبة وزير.

كما صدر أمر ملكي بتعيين الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائبا لأمير منطقة حائل بالمرتبة الممتازة.

وتم تعيين الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، والأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة. وبدوره، عيّن الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير. كما عيّن عبد الرحمن بن صالح البنيان مستشارا بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن. وتم أيضاً تعيين المهندس إبراهيم السلطان مستشارا بالديوان الملكي.

من جهة أخرى، تم إعفاء الدكتور أحمد السالم نائب وزير الداخلية من منصبه، وإعفاء حمد بن خلف الخلف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية من منصبه. وتم تعيين محمد بن مهنا المهنا وكيلا لوزارة الداخلية الشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة.

كما تم تعيين الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري آل سعود مساعداً لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة.

كما تم إعفاء الدكتور أحمد السالم عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من منصبه.

وعُيّن أحمد قطان وزير دولة لشؤون الدول الإفريقية بمرتبة وزير في وزارة الخارجية.

كما تم تعيين المهندس طارق الفارس أمينا لمنطقة الرياض.

وتم إعفاء الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة من منصبه. وتم تعيين المهندس محمد القويحص أمينا للعاصمة المقدسة.

كما تم تعيين الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

وتم إعفاء كلٍ من محمد بن عبدالرحمن المطلق والدكتور محمد بن عبدالرحمن البشر من منصبيهما.

كما تم إعفاء عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الدهمش المستشار للشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية من منصبه.

وأعفي أحمد بن صالح بن عبدالله الحميدان نائب وزير العمل من منصبه، بينما عُيّن الدكتور عبدالله بن ناصر بن محمد أبو ثنين نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية "للعمل" بالمرتبة الممتازة وعُيّنت الدكتورة تماضر بنت يوسف بن مقبل الرماح نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية "للتنمية الاجتماعية" بالمرتبة الممتازة.

وأعفي الدكتور يوسف بن طراد السعدون وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الاقتصادية والثقافية من منصبه.

بينما عُيّن الشيخ سعد بن محمد بن عبدالله السيف نائباً لوزير العدل بالمرتبة الممتازة. كما تم تعيين فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة، بينما عيِّن خالد بن سعود بن عبدالعزيز الشنيفي مساعداً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.

وتم تعيين محمد بن داخل بن عبدربه المطيري أمينا عاماً لمجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، وعدنان بن سالم بن سليمان آل حميدان مديراً لجامعة جدة بالمرتبة الممتازة، وشلعان بن راجح بن عبدالله بن شلعان وكيلاً للنيابة العامة بالمرتبة الممتازة.

وعيِّن عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد الزوم محافظاً للهيئة العامة للمنافسة بالمرتبة الممتازة، وصالح بن محمد بن شارخ الشارخ مستشاراً برئاسة أمن الدولة بالمرتبة الممتازة.

وتم تعيين يوسف بن طراد السعدون ونبيه بن عبدالمحسن بن منصور البراهيم عضوين في مجلس الشورى الصادر بتكوينه الأمر الملكي رقم ( أ / 54 ) بتاريخ 3 / 3 / 1438هـ .

كما عيّن المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان، المستشار بالديوان الملكي عضواً في المجالس التالية:

1 - مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

2 - مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

3 - مجلس هيئة تطوير المدينة المنورة.

4 - مجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل.

5 - مجلس الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية.

ويكون لكل مجلس من هذه المجالس لجنة تنفيذية برئاسة إبراهيم بن محمد السلطان، وعضوية عدد كاف من أعضاء المجلس يصدر بتسميتهم قرار من المجلس، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري وبما لا يقل عن مرة واحدة في الشهر، ولها اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة والعرض على المجلس.

وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة، بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد أعلاه واقتراح التعديلات اللازمة، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

كما صدر أمر ملكي بالموافقة على إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير باسم "الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير"، وأن يكون للهيئة مجلس برئاسة أمير منطقة عسير، ونائب أمير منطقة عسير نائباً للرئيس، وعضوية إبراهيم بن محمد السلطان، ومندوبين على مستوى رفيع من الجهات ذوات العلاقة، وثلاثة أعضاء من أهالي منطقة عسير "بصفاتهم الشخصية " من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة. ويكون للمجلس لجنة تنفيذية برئاسة نائب أمير منطقة عسير، وإبراهيم بن محمد السلطان نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية عدد كافٍ من أعضاء المجلس، على أن يقوم مجلس الوزراء بإكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

وصدر أمر ملكي بتعيين صاحب الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمجلس إدارة نادي الفروسية، وأن يكون في عضوية المجلس كل من الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، ويكون صالح بن علي الحمادي مديراً عاماً للنادي وأميناً للمجلس.

وتمت أيضاً الموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لمدة ثلاث سنوات من تاريخه، على النحو التالي: الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله السبيل رئيساً للمجلس، والدكتور عبدالله بن محمد بن عبدالمحسن الفوزان نائباً للرئيس وأميناً عاماً للمركز، وعضوية كل من: الدكتور محمد بن إحسان بو حليقة، وسعود بن عبدالرحمن بن راشد الشمري، والشيخ عيسى بن عبدالله بن عبدالرحمن الغيث، والدكتور زهير بن فهد الحارثي، والدكتور أحمد بن عبدالرحمن العرفج، والأستاذة كوثر بنت موسى الأربش، والأستاذة غادة بنت غنيم الغنيم، والدكتور محمد بن عبدالله العوين، والأستاذ محمد بن عبدالله بن محمد الشريف.