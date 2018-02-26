أوامر ملكية بتعيينات وإعفاءات جديدة بوزارة الداخلية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عدداً من الأوامر الملكية بمجموعة من التعيينات والإعفاءات الجديدة في وزارة الداخلية السعودية، حيث قضى عدد من الأوامر الملكية بتعيين محمد بن مهنا المهنا وكيلا لوزارة الداخلية الشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة.

وكذلك تعيين الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري آل سعود مساعدا لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة.

كما صدر #أمر_ملكي بإعفاء الأستاذ حمد بن خلف الخلف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية من منصبه. وكذلك إعفاء الدكتور أحمد السالم نائب وزير الداخلية من منصبه.