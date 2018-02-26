السعودية: إحالة رئيس الأركان وقائد الدفاع الجوي للتقاعد

صدر أمر ملكي في #السعودية مساء الاثنين بإنهاء خدمات الفريق الركن محمد بن عوض سحيم قائد قوات #الدفاع_الجوي وإحالته للتقاعد.

كذلك، صدر أمر بإنهاء خدمات الفريق الأول الركن عبد الرحمن بن صالح البنيان رئيس هيئة الأركان وإحالته للتقاعد.

ويرقى الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي إلى رتبة فريق أول ركن ويعين رئيسا لهيئة الأركان العامة.

صدر مساء الاثنين أمر ملكي بالسعودية بالموافقة على وثيقة تطوير #وزارة_الدفاع المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة.

وكذلك تشتمل الوثيقة على النموذج التشغيلي المستهدف للتطوير والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني.

وشملت الأوامر تعيين الدكتور خالد بن حسين بياري مساعدا لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة.

وكذلك، تعيين عبد الرحمن بن صالح البنيان مستشارا بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن.

أيضاً، شملت ترقية اللواء الطيار الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا للقوات الجوية، وترقية اللواء الركن مزيد بن سليمان العمرو إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا لقوات الدفاع الجوية، وترقية اللواء الركن فهد بن عبد الله المطير إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا للقوات البرية.

وتمت، وفق الأوامر، ترقية اللواء ركن جار الله بن محمد العلويط إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائدا لقوة الصواريخ الاستراتيجية.

إلى ذلك، تمت ترقية اللواء ركن مطلق بن سالم الأزيمع لرتبة فريق ركن ويعين نائبا لرئيس #هيئة_الأركان العامة.

وحسب الأوامر، تم إعفاء الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات البرية من منصبه ويعين قائدا للقوات المشتركة برتبة فريق ركن.