من هي نائب وزير العمل التي شملتها الأوامر الملكية؟

صدرت مساء الاثنين مجموعة كبيرة من الأوامر الملكية شملت إعفاءات وتعيينات عديدة. وحظيت #الدكتورة_تماضر_بنت_يوسف_الرماح بمنصب جديد حيث عُيّنت نائبا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الممتازة.

وكانت الرماح قد عُينت مؤخرا بمنصب وكيلة #وزارة_العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين الموجّه، كثاني سيدة تتولى منصب وكيلة وزارة في #السعودية، وذلك في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وإضافةً إلى عملها هذا، كلفت الدكتورة الرماح بالإشراف العام على وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة.

ونالت #الرماح شهادة دكتوراه في العلوم الإشعاعية والهندسة الطبية من جامعة "مانشستر" كلية الطب والعلوم الإنسانية في عام 2007. وقبلها، نالت شهادة الماجستير في الأشعة المقطعية من جامعة "ويلز بانغور" في عام 2003. وكانت قد نالت شهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود بالرياض في العلوم الإشعاعية في عام 1995.

وتُعد الدكتورة #تماضر_الرماح عالما مشاركا متعاونا في قسم الفيزياء الطبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وأستاذا مساعدا في قسم العلوم الإشعاعية بجامعة الملك سعود بالرياض. كما عملت معيدة في قسم العلوم الإشعاعية في جامعة الملك سعود بالرياض وعملت أيضاً أخصائية في قسم العلوم الإشعاعية في نفس الجامعة.

وخلال مسيرتها العملية، مرّت بكثير من المحطات المهمة من بينها رائدة للنشاط الطلابي بكلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات بجامعة الملك سعود بالرياض، فعضو في وحدة الجودة والتطوير بكلية العلوم الطبية التطبيقية في الجامعة، وعضو في جمعية زهرة لسرطان الثدي بالرياض، وعضو في لجنة مراجعة وتطوير البرنامج الدراسي بقسم الأشعة بكلية العلوم الطبية التطبيقية.

وكانت قبل ذلك مستشارة للمبتعثات السعوديات ببريطانيا، وممثلة المبتعثات السعوديات في المعرض السعودي في مدينة دندي الاسكتلندية في المملكة المتحدة، ومنظمة في مهرجان الأيام السعودية في مدينة مانشستر في المملكة المتحدة، وممثلة المبتعثات السعوديات في اليوم السعودي في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة.