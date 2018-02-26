تعرف على الأمطار "المشوبة" التي تمرض الماشية

وصف خبير الطقس، وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور #خالد_الزعاق الأمطار خلال هذه الفترة بـ #الأمطار_المشوبة التي تأخذ بطرف من صفات الأمطار الصيفية والشتوية، فتأخذ العمومية والديمومة من الشتوية والغزارة وحبات البرد من الصيف.

وأضاف الزعاق لـ"العربية.نت" أن أهالينا يفضلون #الأمطار_الصيفية على الشتوية، والسبب أن ربيع الصيف يبقى لهم طول العام إلى الصيف القادم، أما الأمطار الشتوية لا تبقى إلا في فصل الربيع، ولهذا يهتمون للمطر الذي يغذي مواشيهم وليس للتمتع لأنها تكفيهم المؤونة طوال عام كامل ولهذا يفضلون الصيفي على الشتوي.

وقال "إن الأمطار عبارة عن شتوية وصيفية، فالشتوية تبدأ من الوسم على المربعانية ولها صفات، والصيفية تبدأ من الحميمين والعقارب هي صفة الأمطار المشوبة".

وأكد "إذا دخل #الحميمين يعني تدخل أمطار الصيف المعروفة وتكون في بقع دون ثانية، وحبات المطر كبيرة، ولها صوت دبدبه، وتحتوي على حبات برد، أما الشتوية فتكون ديمية، وحبات المطر فيها صغيرة، والعقارب تأخذ من هذا وذاك كما هي الأمطار خلال هذه الأيام."

وأشار إلى أن المطر الذي ينزل خلال موسم سهيل ويسمونه بالهريف، يمنعون فيه الماشية من شرب #مطر_الهريف، لكونه يؤدي إلى أمراض ودود في بطون الماشية، والهريف مأخوذ من كلمة الخريف الذي يأتي قبل الشتاء، والتفسير العلمي لذلك السبب أن الأرض تكون حارة، وإذا توفرت المياه تتخلق دودة، إذا شربت البهم من الماء تدخل الدودة إلى أمعاء الماشية ويضرها، ولذلك يمنع القدامى غنمهم من شرب ماء الهريف.