تعرف على شروط الوظائف العسكرية النسائية في السعودية

فتحت مديرية الأمن العام بوزارة الداخلية، ممثلة في (شؤون التدريب)، باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية النسائية برتبة "جندي" لحملة الثانوية العامة فأعلى، وفق الشروط والمؤهلات المطلوبة للتعيين عليها بعد التخرج، وذلك في منطقة الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، الباحة، المنطقة الشرقية.

وحددت المديرية مسبقاً شروط القبول التي تتمثل أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها في وظيفة حكومية خارج المملكة، وأن لا يقل المؤهل العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن لا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاماً ولا يزيد على 35 عاماً، وأن لا يقل طول المتقدمة عن 155 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن، علاوة على اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية من قِبل الموظفات المختصات، واجتياز الفحص الطبي، وأن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك.

كما يجب ألا تكون موظفة في أي جهة حكومية أو سبق لها العمل على نظام الخدمة العسكرية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة، وكذلك أن يكون مقر إقامتها ووظيفة ولي أمرها بنفس المنطقة أو المحافظة التي توجد بها الوظيفة، إضافة إلى الالتزام بشروط القبول والتسجيل والاهتمام بدقة المعلومات الشخصية والمؤهلات العلمية المدونة، حيث سيتم استبعاد أي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة، وفق المديرية.

كذلك يكون التقديم إلكترونياً عن طريق موقع وزارة الداخلية على الرابط: https://jobs.moi.gov.sa من الأحد 1439/6/9هـ الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخميس الموافق 1439/6/13هـ الساعة العاشرة صباحاً.