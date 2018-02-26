شاهد ديوانية سعودية بأميركا.. قهوة عربية و"حلوة الجوف"

ضيافة القهوة العربية، وأطباق شعبية، ومجلس أحيط بمقتنيات أثرية، ورائحة #البخور تفوح من المكان. هو مشروع ديوانية نفذه المبتعث السعودي سطام عايد سعدي الرمالي الشمري في أميركا، حين حول موقف سيارته داخل سكنه إلى ديوانية للضيافة العربية الأصيلة.

بينما قام طالب الدكتوراه بجامعة الجوف حماد الثابتي بتسجيل مقطع فيديو، وثق فيه مشروع ديوانية "سطام"، والذي وجد أصداء كبيرة لدى نشطاء مواقع #التواصل_الاجتماعي.

وفي حديث "العربية.نت" مع سطام الشمري، الذي يدرس البكالوريوس في #الهندسة_الكهربائية بجامعة جنوب إلينو بأميركا، قال "قررت أن أخصص مكان سيارتي في منزلي بأميركا، لإقامة مجلس سعودي تراثي من السجاد والزل والمراكي".

وأضاف أنه يهدف في مشروعه التعريف بالتراث الشعبي ونشره، ونقل الصورة الطيبة عن المملكة وسط #المجتمع_الأميركي، كما يعتبر المشروع تفريغ ضغوطات الدراسة، والتقارب بين أبناء الخليج والعرب عموماً، وهو امتداد لتوجيهات قيادتنا الرشيدة لأن يكون المبتعث سفيراً للوطن، وخير ممثل لصورة دينه.

ويُقدم في #الديوانية الدلال البغدادية، والقهوة العربية، والهيل الهندي، والزعفران الإيراني، والسمن البري، إضافة إلى زيت زيتون الجوف، وضيافة تمر "حلوة الجوف"، حيث رسمت الديوانية ردود فعل إيجابية وانطباعات جميلة لدى الأميركيين، كما أن صاحب المنزل كان من ضمن الزائرين الدائمين والداعمين بتسهيل ما تم تجهيزه من إعدادات وترتيبات الديوان المتواضع.