كحل ومشط وزيت للبشرة.. "مكياج" للخيول العربية

كحل العيون، ومشط للشعر، وزيت تجميلي للشعر، وآخر لنعومة البشرة، تلك ما تشمله حقيبة مكياج #الخيل_العربية_الأصيلة، لتفتن متابعيها بالقوام الناعمة، والحركة الأنيقة الجذابة.

تركي الخلطي المشرف على بطولات الخيل العربية تحدث لـ"العربية.نت" عن طريقة تزيين الخيل لتظهر بطريقة جذابة وتكتسح الجوائز فقال "مكياج الخيل يتم وضعه بعناية لتبرز معالم الخيل العربية الأصيلة، حيث يتم استخدام اللماع ومواد عضوية، كزيت الشعر والكحل ومرطب للبشرة" .

وأوضح عبدالعزيز #بوكنان أحد ملاك الخيل، أن #علامات_جمال_الخيل، هي صغر الرأس وعينان واسعتان سوداوان، وينساب عليهما شعر الناصية، وتكون عضلاته بارزة، وساقاه عريضتان وعنقه منحني ملفت للنظر يبهر من يشاهده.