بالفيديو.. ما سر لوحة "غرافيتي" للملك سلمان وولي العهد؟

رواج كبير لـ #جدارية استخدمت الفن #الغرافيتي، قام بها شابان برسم صورة #الملك_سلمان بن عبد العزيز آل سعود و #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان، مستخدمين تقنية حديثة لأسلوب البعد البصري المتداخل.

واعتمد الرسّامان على استخدام اللونين الأزرق والأحمر في اللوحة ذات البعدين، حيث رسمت صورة الملك سلمان باللون الأحمر، وصورة الأمير محمد بن سلمان متداخلة معها باللون الأزرق، حيث وثق مقطع فيديو مسجل للجدارية، والذي لقي تداولاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يعبر عن تقنيات حديثة في الفن الغرافيتي، ويتمكن الشخص عند ارتداء نظارة معينة، رؤية صورة الملك سلمان، وعند تغييرها يمكنه أن يرى صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقد فسر بعض الفنانين هذا الفن باعتماده على مهارات التصميم، بما يسمى الخداع البصري بين الشكل والأرضية، بينما رأى بعض الفنانين أن هذا الفن الغرافيتي له نوع خاص بالاعتماد على الألوان وتأثيرات الإضاءة.

وقال الفنان التشكيلي "عوض زارب" لـ "العربية.نت" إنه يمكن أن يندرج تحت هذا الفن ما يسمى بالخداع البصري، والذي يوهم الشخص بأن المنظر واقعي وله أبعاد مثل رسم 3 دي "3D "، وأن الجدارية رسمت كلوحة مسائية في الليل من خلال تقنية وضع كشاف أحمر.