موعد رصد مخالفات استخدام الجوال وعدم ربط حزام الأمان

أعلنت إدارة المرور البدء في رصد مخالفات استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان، بعد 7 أيام، وذلك عن طريق أجهزة الضبط الآلي، الهادفة إلى توفير بيئة مرورية آمنة، تؤدي إلى تحقيق الأهداف السامية، المتمثلة في المحافظة على أرواح الأبرياء، وخفض معدل الحوادث المرورية.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، العقيد طارق الربيعان، إن عقوبة مستخدمي الجوال أثناء القيادة هي السجن 24 ساعة، باعتبارها أحد المخالفات المؤثرة على السلامة، مُرجعاً أسباب غالبية حوادث الطرق إلى استخدام السائق للجوال أثناء القيادة، مما أدى إلى ارتفاع عدد رصد المخالفات بعد تدشين نظام "باشر".

وأوضح الربيعان أنه "لا يتم إيقاف من يستخدم الجوال أثناء القيادة 24 ساعة مباشرة، ولكن بعد قيام رجل المرور بإيقاف المخالف، والتأكد من سجله بالحاسب الآلي، وفي حالة وجود مخالفة مسجلة عليه من المخالفات المؤثرة على السلامة العامة، يتم عرضه على هيئة الفصل في #المخالفات_المرورية، للنظر في أمر إيقافه لتكرار المخالفات منه، أما من كان سجله خالياً من تلك المخالفات، فيكتفي بتسجيل المخالفة، والتأكيد عليه بعدم تكرارها، حتى لا يتعرض للإيقاف".

يذكر أن المخالفات الـ11 المؤثرة على السلامة العامة التي حددتها #إدارة_المرور، هي"التفحيط، قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر، تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، طمس لوحات المركبة، التجاوز في المنعطفات، قيادة المركبة بدون مكابح أو أنوار، تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 25 كيلومترا بالساعة، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، عدم التوقف تماما عند إشارة (قف)".

وكان تقرير مصور عن تجربة اجتماعية، ضمن مبادرة " #الله_يعطيك_خيرها " لرصد مخالفة #استخدام_الجوال_أثناء_القيادة في الرياض، استطاع فريق البرنامج بتثبيت كاميرا فوق أحد الجسور، لمعرفة عدد مرتكبي المخالفة، ورصد التقرير الذي بلغت مدته 10 دقائق 841 مركبة وتبين وقوع 50 مخالفة للتحدث في الجوال باستخدام اليد أثناء القيادة، وحذر التقرير من خطورة هذه المخالفة على حياة قائدي السيارات، مشيرا إلى أن الجوال هو أسرع الطرق لوقوع الحوادث.