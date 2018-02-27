الخطوط السعودية.. تحوُّل وتطوُّر (١)

انتقدنا سابقاً الخطوط السعودية من سوء خدماتها وقِدم أسطولها وعدم السعة المقعدية لرحلاتها الداخلية والخارجية وعدم الاهتمام بالعنصر البشري ناهيك عن سوء البنية التحتية لمطاراتها التابعة للطيران المدني .

ومنذُ إطلاقِ برنامجِ التحوُّلِ والخطةِ الاستراتيجية 2020 صيف عام 2015 والعمل جار لتحقيق ذلك البرنامج وفقاً لما التزم به المهندس صالح الجاسر في اللقاء الذي جمعنا به حيث جاء في مقدِّمة ما التزم به المهندس الجاسر من مبادرات بجانب الالتزامات الأخرى الاستثمار في العنصرِ البشري، تحديث وتنمية الأسطول، رفع الكفاءةِ التشغيلية، زيادة السعة الـمقعدية الداخلية، والتوسُّع في التشغيل الدولي، وتطوير الخدمات والـمنتَجات بما يناسب كافة شرائح الضيوف.

وبكل أمانة تم إنجازُ الكثيرِ من مبادراتِ التحوُّل وما وعد به، وقد صرح به المهندس الجاسر والسيد بان المدير التنفيذي للخطوط في اللقاء الصحفي بمناسبة انطلاق مبادرة top5، ومنها على سبيلِ الـمثالِ وليس الحصر :

ــ في مجالِ الاستثمارِ في العنصر البشري.. ضاعفت «السعودية» برامج استقطاب شباب الوطن عبر التدريب الـمنتهي بالتوظيف، برنامج روَّاد الـمستقبل وبرنامج الابتعاث لدراسة علوم الطيران .. تأهيل أعداد كبيرة من شباب وشابات الوطن في وظائف متخصصة في الـمالية والـمبيعات، تقنية الـمعلومات، التسويقِ، علاقاتِ الضيوفِ، صالات الفرسان، الخدمات الأرضية، الخدمة الجوية، التموينِ، والصيانة .. وغيرها من القطاعات.

.. ويتلقى الـمئاتُ من شباب الوطن تعليمهم في الولاياتِ الـمتَّحدةِ الأمريكية في مجال الطيران وصناعة النقل الجوي .. مبتعَثين من الخطوط السعودية ..

وتُولِي الـمؤسسةُ - كما ذكر المهندس الجاسر ـ التدريبَ على رأس العمل أهميةً كبيرةً في صناعة سريعة التطوُّر .. حيث تمَّ خلال العامِ الـماضي عَقدُ أكثر من أربعة آلاف دورة وبرنامج تدريبي وورشة عمل استفاد منها أكثر من خمسة وعشرين ألف موظف وموظفة من منسوبي الـمؤسسة ..

وبِما أن اللقاء الصحفي عقد في أكاديمية السعودية للخدمة الجوِّية .. فَمِن الـمهمِ الإشارة إلى أن هذا الصرحَ الأكاديمي الوطني وخلالَ عامينِ فقط منذُ تدشينِه قدَّمَ لنا نماذجَ مشرفة من الـملاحين.

هذا ما صرح والتزم به المدير العام .. ولنا وقفة أخرى.

*نقلاً عن "المدينة"