شاهد محمد بن سلمان يقلد المشمولين بالأمر الملكي رتبهم

استقبل الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز #ولي_العهد_السعودي وزير الدفاع، في #الرياض اليوم الثلاثاء، الذين شملهم الأمر الملكي بترقيتهم وتعيينهم في مناصبهم العسكرية الجديدة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

سمو #ولي_العهد #وزير_الدفاع الأمير #محمد_بن_سلمان يستقبل ويقلد أصحاب السمو والمعالي بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيتهم وتعيينهم في مناصبهم العسكرية الجديدة. pic.twitter.com/6zXR8nIHk1 — بدر العساكر B.Asaker (@Badermasaker) February 27, 2018

وقلد ولي العهد الرتب الجديدة لكل من: الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، بمناسبة ترقيته وتعيينه رئيساً لهيئة الأركان العامة، والفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بمناسبة تعيينه قائداً للقوات المشتركة، والفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بمناسبة ترقيته وتعيينه نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة، والفريق الركن جار الله بن محمد العلويط، بمناسبة ترقيته وتعيينه قائداً لقوة الصواريخ الاستراتيجية، والفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، بمناسبة ترقيته وتعيينه قائداً للقوات البرية، والفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، بمناسبة ترقيته وتعيينه قائداً لقوات الدفاع الجوي، والفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، بمناسبة ترقيته وتعيينه قائداً للقوات الجوية.

وقلد # ولي_العهد خلال الاستقبال رتبهم العسكرية الجديدة، سائلاً الله عز وجل للجميع التوفيق لخدمة دينهم ووطنهم.

وعبّروا، من جهتهم، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ثقتهما.

حضر مراسم التقليد، مساعد وزير الدفاع محمد العايش، والمستشار في #الديوان_الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، ومدير عام مكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي.