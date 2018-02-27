فيديو.. بندر بن سلطان بزيارة لمركز الدراسات بالديوان

رحب المستشار في الديوان الملكي السعودي #سعود_القحطاني بزيارة الأمير #بندر_بن_سلطان لمركز الدراسات والشؤون الإعلامية بالديوان الملكي. وقال إن الزيارة استمرت 12 ساعة، تم فيها تقديم عدد من الإيجازات وألقى الأمير بندر بن سلطان محاضرة تاريخية في السياسة والأمن لمدة أربع ساعات.

وكتب سعود القحطاني على صفحته في "تويتر" تشرفت وزملائي بتشريف أسطورة السياسة الأمير بندر بن سلطان لمركز الدراسات والشؤون الإعلامية. وكان باستقبال سموه معالي رئيس #الديوان_الملكي الأخ خالد العيسى. استمرت الزيارة ل ١٢ ساعة، تم فيها تقديم عدد من الإيجازات لسموه ثم قام بإلقاء محاضرة تاريخية في السياسة والأمن لمدة أربع ساعات".

تشرفت وزملائي بتشريف أسطورة السياسة الأمير بندر بن سلطان لمركز الدراسات والشؤون الإعلامية. وكان باستقبال سموه معالي رئيس الديوان الملكي الأخ خالد العيسى. استمرت الزيارة ل ١٢ ساعة، تم فيها تقديم عدد من الإيجازات لسموه ثم قام بإلقاء محاضرة تاريخية في السياسة والأمن لمدة أربع ساعات. pic.twitter.com/PHwlm6wVvR — سعود القحطاني (@saudq1978) February 27, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى "وقد أكرمنا سمو الأمير بندر بن سلطان بكتابة الكلمة الأبوية التشجيعية التالية في سجل كبار الزوار؛ وهي بحق وسام على صدورنا جميعًا في #مركز_الدراسات_والشؤون_الإعلامية في الديوان الملكي".