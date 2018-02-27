لندن: ولي العهد السعودي يزور بريطانيا 7 مارس

قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا #ماي اليوم الثلاثاء إن #ولي_العهد_السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور #بريطانيا في السابع من مارس آذار لإجراء محادثات مع ماي ستشمل قضايا مثل التطرف والإصلاح الاجتماعي.

وقال المتحدث "تدشن الزيارة حقبة جديدة في علاقات ثنائية ترتكز على شراكة تحقق مصالح واسعة النطاق لكل من المملكة المتحدة والمملكة العربية #السعودية".

وأضاف "تتيح الزيارة أيضا فرصة لتحسين تعاوننا في مجابهة تحديات دولية مثل الإرهاب والتطرف والحرب والأزمة في #اليمن وقضايا إقليمية أخرى مثل العراق وسوريا".