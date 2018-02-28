أوامر ملكية لشباب الوطن

خلال السنوات القليلة الماضية وفي كل مرة يتم فيها الإعلان عن (أوامر ملكية) جديدة تجد معظم فئات المجتمع تترصد لما ستتضمنه تلك الأوامر، وتكون في لهفة لمعرفة التغييرات التي ستنتج عنها في قطاعات الدولة المختلفة والتي تهدف بشكل عام إلى تسريع وتيرة التطوير وضخ دماء شابة جديدة في العديد من المراكز الإدارية والقيادية المختلفة .

(الأوامر الملكية) والتي صدرت مساء أول أمس لم تخرج عن ذلك الإطار فقد شملت مساحة واسعة من قطاعات الدولة المختلفة ابتداءً من أمراء المناطق ونوابهم وكذلك عدد من الوزارات المختلفة وفي مقدمتها وزارة الدفاع وما شملها من موافقة على وثيقة تطويرالوزارة والمشتملة على رؤية وإستراتيجية برنامج التطوير وكذلك النموذج التشغيلي المستهدف للتطوير والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية كما شملت التغييرات وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة العدل إضافة إلى تعيينات لأمناء مناطق تتبع لوزارة الشؤون البلدية والقروية وكذلك الهيئات العليا لتطوير المناطق ومحافظ للهيئة العامة للمنافسة ومدير لجامعة جدة وإعادة لتشكيل مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وغيرها من الأوامر الملكية الأخرى والتي فيها من التجديد والتطوير والتحفيز لكافة القطاعات ما يساهم في تحقيق رؤية السعودية 2030.

عشرات الأوامر الملكية الكريمة والتي تدفقت مساء أول أمس وكأنها جرعة منشطة في جسد هذا الكيان الكبير لتزيد من حماسته وحيويته وترفع من طاقته وتعمل على تحفيز شبابه والتأكيد لهم بأن المستقبل يفتح أبوابه لكم وأنكم أنتم عماد هذا الوطن وأن قيادة هذا الوطن تراهن على قدراتكم وإمكاناتكم وهاهي بين فترة وأخرى تعمد إلى الدفع بكم لتسلم المزيد من المسؤوليات وإعطائكم المزيد من الثقة لتحقيق الآمال والتطلعات وتسخير مهاراتكم لإنجاز العديد من المهام الكبرى.

شباب الوطن اليوم هم الأمل وهم الركيزة الأساسية والتي يجب أن يتم الاعتماد عليها وأن يتم العمل على تطويرها وتنمية مهاراتها وإتاحة الفرصة لها لكي تثبت بأنها فئة يمكن الاعتماد عليها وإنها فئة تتمتع بمواهب وقدرات لاتتوفر في غيرها من فئات المجتمع وأنها برهنت في أكثر من مناسبة بأنها الأحرص والأوفى لتراب هذا الوطن وقيادته .

تلك الأوامر الملكية الكريمة لن تكون الأخيرة ما دامت عجلة النمو والتطوير مستمرة وستتبعها العديد من الأوامر الأخرى والتي ستعمل على ضخ دماء جديدة لتستوعب الآمال والطموحات الكبيرة والتي تعمل قيادة هذا الوطن المعطاء على تحقيقها كما تسعى لكي تحقق الأهداف المأمولة منها .

نقلا عن "المدينة"