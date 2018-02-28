الملك سلمان يلتقي الحريري.. و"بحث في الملف اللبناني"

التقى الملك سلمان، الأربعاء، رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، في مكتبه بالرياض، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأحداث على الساحة اللبنانية.

وكان الحريري غادر بيروت مساء أمس الثلاثاء، ووصل الرياض فجراً، حيث استقبله في المطار وفد برئاسة المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا؛ والوزير المفوض، وليد البخاري، وذلك في أول زيارة إلى العاصمة السعودية منذ إعلان استقالته من هناك في الرابع من نوفمبر الماضي.

وأتت الزيارة استجابة لدعوة نقلها المبعوث السعودي نزار العلولا، الذي التقى معه يوم الاثنين في بيروت، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي للحريري.

وكان مكتب الحريري قد ذكر في وقت سابق أنه قبل الدعوة، وأنه سيزور الرياض في أقرب وقت ممكن، دون تحديد موعد.

وكانت آخر زيارة للحريري إلى المملكة في الثالث من نوفمبر، وقد أعلن استقالته في اليوم التالي، احتجاجاً على التدخلات الإيرانية وتصرفات حزب الله.

يذكر أن موفد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، كان التقى، الاثنين، رئيس الوزراء اللبناني وسلمه دعوة رسمية لزيارة المملكة.