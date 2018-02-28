السعودية: المكالمة بسماعة بلوتوث أثناء القيادة..مخالفة

كشفت الإدارة العامة للمرور في #السعودية أن المكالمات الهاتفية بالجوال أثناء القيادة عن طريق استخدام #السماعات، دون مسك الجوال، سواء تلك التي تعمل بتقنية #البلوتوث، أو المتصلة بأسلاك، تعتبر مخالفة بسبب "الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة".

جاء ذلك رداً على استفسار مواطن على الحساب الرسمي للمرور بموقع التواصل الاجتماعي " #تويتر".

وورد في نص الاستفسار: "السلام عليكم، نشكركم لجهودكم الثمينة، السؤال الذي أردت عنه الإجابة: هل يسمح لي باستخدام الجوال عن طريق السماعات، سواء بتقنية البلوتوث أو #السماعات_السلكية، مع العلم أن يدي خاليتان من استخدام #الجوال وشكراً".

وكان رد المرور على السائل: "عزيزنا الكريم توجد مخالفة على استخدام الجوال باليد أثناء القيادة، وكذلك مخالفة #الانشغال_بغير_الطريق أثناء القيادة.. شكراً لتواصلك".