السعودية تتبرع بأحدث الأجهزة لعلاج السرطان في فلسطين

منحت المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية مستشفى "أوغستا فكتوريا" (المطلع) جهازين خاصين بالعلاج الإشعاعي لمرضى #السرطان وذلك بقيمة 4 ونصف مليون دولار.

وقال الدكتور وليد نمور، المدير التنفيذي العام في مستشفى المطلع، إنه يتقدم بالشكر للملكة العربية السعودية حكومة وشعبا على هذه المنحة، مشيرا إلى أن هذين الجهازين سيعملان على تقديم خدمة العلاج بالإشعاع لأكثر عدد ممكن من مرضى السرطان، وعلى سد النقص الحاد في العلاج بالإشعاع في #فلسطين، مؤكدا على أن هذه المنحة تعد استثمارا حقيقيا في الخدمات الصحية، لخدمة المريض الفلسطيني، مشيرا إلى هذه الأجهزة معروفة باسم المسارع الخطي (ليناك) تستخدم لعلاج مرضى الأورام السرطانية بالإشعاع في جميع أعضاء الجسم.

وصرح نمور للعربية بأن مستشفى المطلع هو الوحيد الذي يقدم خدمات إشعاعية في فلسطين للفلسطينيين في #القدس و #الضفة_الغربية وغزة، ولولا توفر هذه الأجهزة سيضطر مرضى السرطان للتوجه للعلاج في إسرائيل مع كل ما يحمله ذلك من مصاريف وتغيير لبيئة المريض. وأكد أيضا أن هذه الأجهزة هي آخر ما توصل إليه العلم في العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان.

ومن جانبه، أكد القس مارك براون ممثل الاتحاد اللوثري في فلسطين على أهمية هذه المنحة للمستشفى، كونها ستعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لمرضى السرطان المحولين من وزارة الصحة الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة، مشيرا إلى أنه تمت توسعة قسم العلاج بالإشعاع في المستشفى لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المرضى وجعل فترة العلاج لهم قصيرة وتقليل فترة انتظارهم والتخفيف عنهم وتقديم الرعاية المثالية لهم، علما أن القسم يضم جهازا واحدا متخصصا في العلاج بالإشعاع، إضافة إلى الجهازين الجديدين، وكل ذلك بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

ومن جانبه، أوضح د.فادي الأطرش مدير قسم العلاج بالإشعاع في المطلع أن هذين الجهازين المقدمين سيعملان على نقل المستشفى نقلة نوعية كونهما من أحدث الأجهزة والأكثر تطورا ودقة والخاصة بالعلاج في الإشعاع من ناحية التقنيات وجودة الخدمة المقدمة لتصبح شاملة لجميع المرضى وقدرتهما على استيعاب أكبر عدد ممكن من مرضى السرطان وبالتالي سيعززان فرصة الشفاء للمرضى، مقدما شكره للمملكة العربية #السعودية على هذه المنحة.

يذكر أن مستشفى المطلع هو المستشفى الأول والوحيد في مجال علاج الأورام وأمراض السرطان بما في ذلك أمراض الدم، وهو الوحيد الذي يقدم خدمة العلاج بالإشعاع لمرضى السرطان المحولين من وزارة الصحة الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة.