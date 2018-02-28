جراحون سعوديون ينفذون 515 جراحة عيون في نيجيريا

أجرى 5 أطباء سعوديين مختصين في #جراحة_العيون، 515 عملية خلال 7 أيام، ضمن القافلة الطبية السعودية في #نيجيريا، بالتعاون مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي.

ومن بين العمليات الجراحية التي أجراها الفريق، في سحب #المياه_البيضاء لمكفوفين من مختلف الأعمار، فقدوا إبصارهم منذ سنوات نتيجة ضعف الإمكانيات المادية والكوادر الطبية في الكثير من مناطق نيجيريا.

وقال استشاري العيون بالمستشفيات الجامعية وأستاذ مساعد بكلية الطب بجامعة الملك سعود وأحد أعضاء الفريق، الدكتور سعيد الودعاني، إن السعودية منذ تأسيسها وحتى اليوم، لا تزال مصدراً للعطاء ومملكةً للإنسانية، ومحوراً بارزاً في القوافل الإغاثية لمختلف دول العالم الإسلامي.

والجراحون المشاركون في القافلة، إلى جانب الودعاني، هم: سمير المنصوري ورائد العمير وسعيد القحطاني وعمر العباسي.

وقام الأطباء الخمسة بتجهيز المرضى وفحصهم يومياً، بدءاً من الساعة السابعة صباحاً حتى الثامنة مساءً، والاطمئنان على المرضى في اليوم الثاني والتأكد من سلامتهم ونجاح العمليات، وتوجيه التعليمات وتقديم العلاجات والأدوية المجانية.

وأوضح الودعاني أن القافلة كانت مجهزة طبياً، وتهدف لإجراء 400 حالة، إلا أن حماس القافلة وتأثرها بأوضاع المنطقة، ورؤية الأثر الإيجابي على الجاليات المسلمة في نيجيريا، جعلها تتعدى الطاقة الاستيعابية للقافلة، لتصل إلى 515 حالة رغم صعوبة بيئة العمل وضعف الإمكانيات، من انقطاع للكهرباء، وقلة الأدوات وضعف خبرة المساعدين، وصعوبة الحالات الطبية.

وقال إن القافلة انطلقت في 20 فبراير وتستمر حتى 2 مارس في ولاية كاتسينا بنيجيريا، ونظمتها اللجنة الطبية في #الندوة_العالمية_للشباب_الإسلامي، وحازت القافلة على اهتمام الصحافة في نيجيريا التي وجهت الشكر لجهود الأطباء السعوديين.

وتداول متابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جهود هذه القافلة الطبية في نيجيريا التي وجدت أصداء واسعة، مطالبين بتوجهها إلى المواقع الأكثر احتياجاً لمثل هذه العمليات داخل المملكة العربية #السعودية وخارجها.