4 فنانات يحيين حفلاً غنائياً للمرأة السعودية بالرياض

تحتفي الرياض بيوم المرأة السعودية، بإقامة حفل غنائي على مسرح الملك فهد الثقافي يومي الجمعة والسبت القادمين، ويحيي الحفل الغنائي الفنانة #داليا_مبارك، ونجمة حفلات الأعراس الفنانة موضي الشمراني، إلى جانب مشاركة الفنانتين سحاب وريانة.

ويتضمن الحفل أوبريت وطنيا بعنوان " #بنات_سلمان" من غناء الفنانة ريانة، إضافة لتقديم فقرات مسرحية هادفة تتمحور حول سلوكيات المرأة داخل الملاعب، ورخص القيادة للمرأة، كما ستشارك عازفات سعوديات في إبراز مواهبهن الفنية على عدد من الآلات الموسيقية مثل البيانو والعود.

وتقدم الحفل الإعلامية خديجة الوعل وهدى الغامدي وأريج عبدالله، وبحضور المذيعة لجين عمران، وعدد من المثقفات والإعلاميات السعوديات، كما يشمل برنامج الحفل ندوات بحضور مشاهير الإعلام الجديد، وستتحدث الضيفات عن دور الإعلام الجديد في المجتمع في تقديم محتوى جيد، وكذلك عن موضوع المرأة والرياضة.

كما سيتم عرض فيلم يحكي مسيرة #المرأة_السعودية في البناء والتنمية، ويصاحب البرنامج مجموعة من الفعاليات في بهو المركز الرئيسي، تستهدف العائلة السعودية كمسرح الطفل، وركن خاص بالتصوير والثقافة الطبية والفنون التشكيلية وفقرات لفرق شعبية فلكلورية.

يذكر أن دخول الفعالية مجانا، وسيخصص البهو الخاص بمركز الملك فهد للعوائل، وسيكون الحضور في المسرح الذي يحتضن الأمسية الفنية للنساء فقط.