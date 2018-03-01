السعودية: ترقيم 1.4 مليون رأس إبل بشرائح إلكترونية

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة #السعودية بإجراءات ترقيم 1.4 مليون رأس من الإبل عبر إلزام ملاكهم وضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم و #التسجيل_الإلكتروني_للحيوانات لدى الوزارة، والذي أقره مجلس الوزارة، أمس الثلاثاء.

وتحتل منطقة الرياض النسبة الأعلى من إحصائيات تواجد الإبل فيها بواقع 322579 رأساً، فيما احتلت المنطقة الشرقية الثانية بتعداد 256079 رأسا، في حين أكدت الوزارة أن المشروع بدأ قبل خمس سنوات بشكل ترغيبي وتقديم حوافز للمطبقين وتقديم امتيازات للمربي المتعاون، وتطبيقه إلزامياً في #مزايين_الإبل، وفي مرحلة التخلص من فايروس #كورونا، إلى أن تم إقرار إلزام جميع المربين تطبيقه، مشيرين إلى أن آلية التطبيق ستختلف تماماً عما كان عليه الوضع في السابق، حيث يتم #حقن_الشريحة_في_رقبة_الإبل بحجم صغير، وتتكون من 15 رقما يتم قراءتها عن طريق جهاز خاص، وترتبط بقاعدة بيانات في سجلات الوزارة.

ويهدف المشروع إلى المحافظة على الصحة العامة والسيطرة على الحوادث المتعلقة بالسلامة الغذائية ورصد الأمراض المتناقلة بين الإنسان والحيوان (الأمراض المشتركة) والتحسين الوراثي والكفاءة الإنتاجية وتحسين أنواع الثروة الحيوانية عبر المتابعة والمراقبة للحيوانات، إضافة إلى تعقب الأمراض التي تصيب الإبل وتوفير رقم إحصائي دقيق لها يهدف إلى تطوير سبل العلاج وفقاً للمتغيرات، وعمل خريطة وبائية للأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، إضافة إلى تنمية صناعة تربية الإبل والمحافظة عليها وعلى البيئة، وتفعيل نظم الإنذار المبكر للأمراض عابرة الحدود وتطبيق برنامج التحصين المتكامل.