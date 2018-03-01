المرور ينهي جدل استخدام سماعات الجوال أثناء القيادة

أزاحت الإدارة العامة للمرور الجدل الواسع حول مخالفة استخدام الهاتف الجوال أثناء #القيادة_بسماعات_الأذن أو #الاسبيكر، كونها مخالفة من عدمها، حيث أكدت من جديد عبر حسابها في "تويتر" أن مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة مقتصر على استخدامه باليد، كما لا يعد مخالفة في #استخدام_الجوال عند التوقف التام عند الإشارة الضوئية.

وكان أحد #المغردين وجه سؤالاً للمرور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً "هل يمكن #استخدام_الجوال على مكبر صوت السيارة بدون مسكه على اليد أم تعتبر أيضاً مخالفة".

ورد الحساب قائلا "استخدام الجوال باليد يعتبر مخالفة أما بالسماعات أو الاسبيكر فلا يعد مخالفة.. نشكر تواصلك".