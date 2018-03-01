عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

المرور ينهي جدل استخدام سماعات الجوال أثناء القيادة

المصدر: العربية.نت - نادية الفواز
سماعات أثناء القيادة - صورة توضيحية
رابط مختصر

أزاحت الإدارة العامة للمرور الجدل الواسع حول مخالفة استخدام الهاتف الجوال أثناء #القيادة_بسماعات_الأذن أو #الاسبيكر، كونها مخالفة من عدمها، حيث أكدت من جديد عبر حسابها في "تويتر" أن مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة مقتصر على استخدامه باليد، كما لا يعد مخالفة في #استخدام_الجوال عند التوقف التام عند الإشارة الضوئية.

وكان أحد #المغردين وجه سؤالاً للمرور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً "هل يمكن #استخدام_الجوال على مكبر صوت السيارة بدون مسكه على اليد أم تعتبر أيضاً مخالفة".

ورد الحساب قائلا "استخدام الجوال باليد يعتبر مخالفة أما بالسماعات أو الاسبيكر فلا يعد مخالفة.. نشكر تواصلك".

كلمات دالّة

#القيادة بسماعات الأذن, #السبيكر, #استخدام الجوال, #المغردين, #الاسبيكر

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة