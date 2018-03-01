انقلاب حافلة في عسير.. وإصابة 15 طالبة

وقع صباح الخميس حادث انقلاب حافلة نقل طالبات تابعة لـ #جامعة_الملك_خالد بأبها، وقد أصيبت 15 طالبة بإصابات خفيفة، وذلك بعد انحراف الحافلة بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها منطقة عسير منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقد نبهت #الأرصاد_الجوية بوجود حالة مطرية من متوسطة إلى غزيرة على محافظات المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة د.عبدالله حامد أن حادث انقلاب لأحد باصاتها الخاصة بنقل الطالبات قد وقع عند حوالي السابعة وعشر دقائق من صباح اليوم الخميس، خلف المستشفى السعودي الألماني بخميس مشيط، وقد أسفر عنه إصابة 15 طالبة، بإصابات ما بين بسيطة إلى متوسطة، حيث نقلت 12 حالة إلى المستشفى المدني بخميس مشيط.

وبقي في المستشفى ثلاث حالات تتلقى العلاج حالياً. وقد باشرت الحادث الجهات المرورية والإسعافية من الدفاع المدني والهلال الأحمر، وبعض مسؤولي الجامعة.