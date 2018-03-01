الرياض تسهر على "أنشودة المطر"

شهدت العاصمة السعودية #الرياض وعدد من المحافظات مساء الخميس #أمطارا_رعدية غزيرة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تنبيه متقدم، أن الحالة الجوية بدأت في تمام الساعة 05:30 مساءً وستستمر إلى الساعة 9.00 بنفس الليلة، مصحوبةً بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ووفقاً للمقدم نواف السديري، المتحدث الرسمي لـ #مرور_الرياض، تلقى مركز القيادة والتحكم 231 بلاغاً حتى الساعة، منها 13 حادثا، لكن لم تقع أي إصابات.

وفي نفس السياق، أكد الرائد محمد الحمادي، المتحدث الرسمي لإدارة الدفاع المدني بالرياض، أنه لا توجد أي احتجازات جراء سيول بعض الأودية.

وأهابت ‏القوات الخاصة لأمن الطرق بالمسافرين برّاً بمنطقة الرياض بضرورة أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة وإشعال أنوار المركبات نظراً لهطول أمطار غزيرة على معظم الطرق بالمنطقة.

كما نصحت السائقين في المناطق التي يشتد فيها المطر بالتوقف عن السير والانتظار في أقرب محطة أو موقف حتى زوال العائق أو تجلي الرؤية.

ولطلب المساعدة أو الاستفسار، أوضحت أنه يمكن للسائقين الاتصال على هاتف طوارئ القوات الخاصة لأمن الطرق 996.

وتفاعل سكان العاصمة، عبر موقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "تويتر" مع الأمطار بعدد من الصور ومقاطع الفيديو للظاهرة المناخية التي ازدانت بها أجواء المدينة.