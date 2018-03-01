برّ الوالدين حتى بشهر العسل.. عروس تتبرع بكليتها لأمها

تبرعت بكليتها لوالدتها، بعد تنافس مع شقيقاتها الست، لتصر على موقفها وتضحي بلحظات #شهر_العسل لوالدتها، وتقضي أيامها داخل المستشفى، لإجراء فحوصات إمكانية التوافق وصلاحية التبرع بالكلى.

المواطنة السعودية، منى بنت عواد العنزي، من محافظة الشملي – بمنطقة #تبوك - شمال غربي السعودية قالت لـ"العربية.نت" إنها قررت التبرع بكليتها لوالدتها، لإنهاء معاناتها الطويلة، وتجرعها الألم في أروقة غرف غسيل الكلى، و أصرت على إكمال الفحوصات وإجراء العملية، وهي في أيام زواجها الأولى، ضاربة أروع أمثلة البر والرحمة بالوالدين.

وأشارت "منى" إلى أنها سعيدة بهذا الشرف الكبير، فتبرعها لوالدتها كانت أمنية تريد تحققها، رغم رفض والدتها خوفاً عليها، لتعيش والدتها اليوم بصحة وعافية، وتنال "منى" وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة.

من جهته بين عبدالعزيز العنزي زوج منى أنه "تشرفنا بوسام هو #وسام_الملك_عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، فالشكر لحكومتنا التي تشجع المواطن على الأعمال الإنسانية".

وفي تفاصيل الموقف الإنساني أوضح عبدالعزيز أنه "بعد زواجنا بأيام قليلة أخبرتني أنها تنوي التبرع لوالدتها، ولم تعد تتحمل صراعها بعد فشل محاولات أشقائها التبرع لها، بسبب عدم المطابقة، فلم أتردد في مساعدتها في ذلك، وقمت بدعمها معنوياً ومادياً، وبعد إقناع والدتها بالموافقة على الخطوة، باشرنا في الفحوصات التي استمرت عاماً كاملاً، وبعد ظهور النتائج وتطابقها، حاولت والدتها منعها لكن إصرار منى على التبرع أوصل محاولتها إلى طريق مسدود، لينتقلا إلى غرفة العمليات، وتبدأ رحلة البر التي انتهت بإجراء العملية بنجاح ولله الحمد وبصحة جيدة للطرفين".