جيل ثالث من "هويات" السعوديين.. بهذه المميزات

أطلق #وزير_الداخلية_السعودية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الخميس، الجيل الثالث من بطاقة "الهوية الوطنية" وتدعم البطاقة الجديدة اللغتين العربية والإنجليزية، وروعي فيها استخدام أفضل التقنيات الحديثة، والمواد المقاومة للتلف، وتتوفر بها أعلى معايير السمات الأمنية لحمايتها من التزوير.

جاء ذلك خلال تدشين وزير الداخلية في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، الجيل الثالث من بطاقة الهوية الوطنية.

وتتميز بطاقة الهوية الجديدة بالحفظ الآمن للمعلومات الشخصية، وتتوافق مع المواصفات الفنية في الإصدار الحديث لمعايير منظمة #الطيران_المدني الدولي، إلى جانب تميزها بشريحة ذكية "لا تلامسية" متعددة التطبيقات تشتمل على بيانات سجل الأسرة، والرخصة، إضافة إلى معلومات جواز السفر، وتتيح البطاقة إمكانية إضافة المعلومات الصحية الأساسية.

وأكد وزير الداخلية، حرص #خادم_الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على تقديم أفضل وأرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين، واستخدام أحدث وسائل التقنية، التي تكفل إنهاء الإجراءات بكل يسر وسهولة وفق أعلى المعايير الأمنية.