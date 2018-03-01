شاهد فيديو هذه السعودية حتى النهاية ستبهرك بفنها الغريب

استطاعت أن تحول الأسلاك المعدنية الملفوفة بين يديها، إلى أعمال فنية رائعة، أبهرت كل من رأوها، حيث تقوم بطي الأسلاك المعدنية وتحويلها إلى مجسمات رائعة ولوحات فريدة، بأسلوب فني وتقني متطور.

الفنانة السعودية، دنيا الشطيري، تبدع أناملها برسم المعادلات الحاسوبية، وتنقل ما يدور من حولها في لوحات واقعية وجميلة، أثارت إعجاب كل من تمعن بها، كانت بدايتها في الرسم منذ صغرها، أحبت #الرسم وأبت إلا أن تحقق هوايتها وغايتها رغم كل ما واجهته من عراقيل.

شكلت لها دراستها في تقنية المعلومات مصدر إلهام، من خلال استخدامها لمهارات التفكير والمعادلات الحاسوبية المختلفة، فخلق لديها مزيجا إبداعيا مميزا في ممارستها للفنون البصرية، وإلمامها بشمولية تامة لهذا الفن بما تمتلكه من هواية ودراسة وتطبيق، حيث استمدت مفاهيم أعمالها الفنية من علم الكون والرياضيات، وخلفيتها في #البرمجة، والأهم هو بنية العقل عند الإنسان، بما يملكه من أنماط وعمليات ذهنية معقدة، وقدراته اللامتناهية في الاستنباط والتحليل والتركيب والتقويم عند صناعة الفكرة، وبحثها عن المختلف بحدود الممكن تقنياً وتشكيلياً عن ذاتها الفنية من خلال سعيها الحثيث إلى تطوير أدواتها، والتمكن منها ومن جملة المواد التي تستخدمها خلال زمن الإنجاز.

تضيف دنيا الشطيري في حديثها لـ "العربية.نت" أنها تجسد نوتة فنية خاصة بها تعتمد فيها على حسابات ومعادلات محددة، وتوظف الأسلاك المعدنية والأنابيب البلاستيكية الشفافة الصغيرة لتكتب هذه النوتة، تتزامن فيها هندسة العقل البشري والمثيرات الخارجية، يجب أن تعمل بين نقطتين أساسيتين هما السكون وموحيات الحركة، على نفس النمط الجمالي الذي تفترضه القدرات العقلية.

أما المنهج النظامي، الذي مارسته منذ بداياتها، فهو يظهر التضادات المتعددة التي تحكم الحياة والكون، فارتكزت في رؤيتها الفنية على إشكالية التقابلات، فتستعمل الفنانة التعارض والتلاقي أو بلغة البلاغيين التقابل والتضاد في الألوان، وهذا التناقض بين الخام، الضوء الشفافية والمادة، من شأنه خلق شرنقة من الدفء الغامض والحرية، وتتعايش الألوان في #لوحات #الشطيري، فتوزعها بتدرج يخدم مقصديتها الموجهة للرائي، من خلال الثنائيات المتقابلة والتقاطع والتداخل والتفاوت والحركة والسكون.

اختزلت كل ألوانها في درجات الأبيض، يعضده اللون #الأسود، لتعكس بهما التضاد الكبير في رؤيتها، وفي الوقت نفسه تجد أن كلا منهما يكمل الآخر فنيا بشكل عميق، فلا تشعر بغياب بقية الألوان، وتتجلى مؤشرات الوضوح في أعمال دنيا تتركز في الجرأة في اختيار أعلى درجات التضاد اللوني، التي توفرت في الجهاز البصري الإنساني، وهما الأبيض والأسود، مما وفرت للأعمال الفنية فرصة جديدة للتنفس عبر هذين اللونين اللذين اتفقا على تقاسم سطح اللوحة.

تحاور الفنانة دنيا في لوحاتها الذات الإنسانية، بغرابة تشكيلية متنقلة من المعنى الانفعالي إلى التفاعل الذاتي الواعي، من خلال فلسفة إنسانية تتجاوز أحيانا اللغة اللونية، غموض اللوحات له دلالاته وحيويته البصرية، وتضفي محسوسات ذات خلجات شاعرية على روح الشكل، إذ تتضح وسيلتها التعبيرية من خلال خبراتها الفنية الكتل اللونية، والقواعد والخامات والحركة، وتموضع الأشكال، وقدرتها بأن تؤطر اللوحة تأطيراً تخطى ذاتيتها ليعانق أفقا إبداعيا رحبا، يحدث أثرا وتأثيرا، لتدفع بالمشاهد خطوة جديدة متقدمة تحفزه للاستمرار والاستمتاع بالمشاهدة، في أعمالها بالفن التقني الذي قدمته في تجربتها الجديدة التي اعتمدت على الوضوح اللوني والشكلي، الذي يحمل ضربا من التآلف والانسجام بين عناصر العمل الفني.