من ذاكرة المصارعة الحرة.. هوجن يرفع اندريه العملاق

أيقظت اتفاقية #الهيئة_العامة_للرياضة مع WWE# لإقامة منافسات #المصارعة_الحرة في المملكة العربية #السعودية ذكريات السعوديين مع هذه اللعبة التي كانوا شغوفين بمتابعتها عبر القناة الأولى مساء الثلاثاء، وكذلك عبر القناة الثانية مساء الجمعة، وملاحقة أحدث البطولات والصراعات الثنائية عبر أشرطة الفيديو.

ولم يغب عن مسامعهم صوت #المعلق_إبراهيم_الراشد الذي كان يضفي على المصارعة جواً خاصاً يزيد من متعة الفرجة بلغة عربية فصحى رشيقة.

وكعادة الألعاب التي تحظى بشعبية كان للجمهور نجومه المفضلون بداية من الأشهر ( #هولك_هوجن ) الذي جمعته نزالات سارت بها الركبان ضد اندريه العملاق والحانوتي وخصمه الشهير ( #واريور) المحارب، بل إن لقطة حمله للعملاق وإسقاطه على الحلبة كانت حدثاً غير عادي وتعود هذه اللقطة بحسب بعض المواقع إلى العام 1987.

ويعرف عشاق المصارعة (برت هارت) و(توني جاريا) و (جيمي سنوكا) و(رودي بايبر) و(تيد ديبياسي) وغيرهم، ثم جاء بعدهم جيل (شون مايكل) و (ستيف أوستن) ثم (تربل إتش) (وديزل) و(كين) وبعضهم لازال موجوداً.

هيئة الرياضة ذكرت في اتفاقيتها أن منافسات المصارعة الحرة ستكون بشكل حصري في المملكة لمدة 10 أعوام، وهي فرصة جميلة للجمهور من محبي هذه اللعبة لمشاهدة التحديات بين النجوم بشكل مباشر.

وهناك أحداث وشخصيات لا تنسى من ذاكرة عشاق المصارعة نستعرض منها:

المحارب يهزم هوجن

هزم المحارب خصمه صاحب الشعبية الكبيرة هولك هوجن وانتزع منه الحزام بطولة العالم للوزن الثقيل في مباراة شهيرة عام 1990، وكون بعد هذه البطولة شعبية كبيرة، واستطاع هز ثقة جمهور هوجن في نجمهم المفضل، المحارب حقق بطولة WWF مرتين كما نال بطولة القارات.

وفاة أندريه العملاق

اندريه العملاق من مواليد 1947 يبلغ من الطول 2.25 متر، أما وزنه فيتجاوز 230 كيلوغراما، عانى من مشاكل صحية نتيجة مرض في هرموناته، كما لازمته بعض الأمراض مثل مرض قصور في وظائف القلب عام 1993 وكان وقع الخبر سيئاً على جمهور المصارعة الذي ارتبط بذكريات معه.

اندر تيكر لازال مرعباً

تغيرت أجيال في عالم المصارعة الحرة ولازال المصارع الحانوتي ( #اندر_تيكر ) موجوداً، الحانوتي الذي يدخل إلى الحلبة وسط الظلام وإيقاع موسيقى الرعب، بات يفتقد إلى مدير أعماله (بول بيرر) الذي يحمل جرة ذهبية وتصدر منه نظرات وتصرفات غريبة الذي توفي عام 2013.

بعض مواقع المصارعة الحرة تصنف (أندر تيكر) بأنه أعظم من وقف على الحلبات كونه حقق بطولة العالم 7 مرات، آخر ظهور له على المسرح كان في 22 يناير 2018.

مصارع الثعابين

المصارع (جيك ذا سنيك) كان يحضر إلى الحلبة معه كيس بداخله حيّة ضخمة، ليثير الفزع داخل خصومه، ويعتبر من أشهر مصارعي أواخر الثمانينات، وسبق له الفوز ببطولة NWA التلفزيونية.

بعد غياب طويل عاد في 2014 حاملاً حية ضخمة وظهر في نهاية إحدى الجولات الثنائية دون أن يشارك أخرج من الكيس حية صفراء ورماها على المصارع الذي يرقد على الحلبة وسط ابتسامات باردة ثم غادر.