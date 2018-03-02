بالفيديو.. سقوط لوحة إعلانية على سيدة أثناء الأمطار

تعرضت سيدة في منتزه "المشتل" بمحافظة الخرج، مساء أمس الخميس، لسقوط لوحة إعلانية عليها، بسبب قوة الرياح التي صاحبت هطول الأمطار الغزيرة في المنطقة، وبادر الزوار بسرعة إنقاذ السيدة فور سقوطها، وتم نقلها لمستشفى الملك خالد للاطمئنان على حالتها وتلقيها العلاج، في حين أفادت أنباء بوجود إصابات أخرى لسيدات كن يقفن بجوارها.

وأكدت مصادر "العربية.نت"، أن المشتل يقام به مهرجان وفعاليات للعوائل.

وقد هطلت أمطار غزيرة في الموقع الذي يقام به المهرجان، كما احتجزت السيارات نظرا لتراكم مياه الأمطار، لذلك كان من الآمن بقاء الزوار داخل المنتزه حتى يتوقف المطر وتخف كمية المياه.