شاهد.. الثلوج تغطي الباحة وتحولها إلى لوحة جمالية

اكتست قمم جبال الباحة، جنوب غربي #السعودية، بالبَرد والثلوج التي غطَت مدرجاتها الزراعية وطرقاتها، مُشكلة لوحة جمالية بعد امتزاجها بخضرة الأشجار، صاحبتها كميات غزيرة من الأمطار، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

ووثق أهالي الباحة لحظات نزول حبات البَرد بمحافظتي القرى وبلجرشي، وحرصوا على التقاط صور جمالية لسحر الطبيعة، ومشاهدة الساحات البيضاء، التي غطتها كميات الثلوج. كما تداول الأهالي مقاطع وصور لمشاهد الثلوج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ابتهاجاً بالبَرد والأجواء الجميلة.

من جهتها، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني السكان من الخروج إلى السدود والأودية والاقتراب منها نظراً لخطورة السقوط بها.