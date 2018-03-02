شاهد..بنك معلومات شخصية شامل في الهوية السعودية الجديدة

نشرت وزارة الداخلية السعودية فيديو على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، يشرح تفاصيل تحتويها البطاقة الجديدة، ومنها دعم اللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى تميزها بشريحة ذكية "لاتلامسية" متعددة التطبيقات تشتمل على بيانات سجل الأسرة، والرخصة، إضافة إلى معلومات جواز السفر.

وروعي في البطاقة الجديدة استخدام أفضل التقنيات الحديثة والمواد المقاومة للتلف، وتتوفر بها أعلى معايير السمات الأمنية لحمايتها من التزوير.

وتتميز بطاقة الهوية الجديدة بالحفظ الآمن للمعلومات الشخصية، وتتوافق مع المواصفات الفنية في الإصدار الحديث لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي، كما تتيح البطاقة إمكانية إضافة المعلومات الصحية الأساسية.

وكان #وزير_الداخلية_السعودي الأمير عبدالعزيز بن نايف، الخميس، قد أطلق الجيل الثالث من بطاقة "الهوية الوطنية" في مكتبه بديوان الوزارة.

وتتميز بطاقة الهوية الجديدة بالحفظ الآمن للمعلومات الشخصية، وتتوافق مع المواصفات الفنية في الإصدار الحديث لمعايير منظمة #الطيران_المدني الدولي، كما تتيح البطاقة إمكانية إضافة المعلومات الصحية الأساسية.

وأكد وزير الداخلية حرص #خادم_الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على تقديم أفضل وأرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين، واستخدام أحدث وسائل التقنية التي تكفل إنهاء الإجراءات بكل يسر وسهولة وفق أعلى المعايير الأمنية.