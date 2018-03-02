شاهد..مصلون يمنعون معتلا نفسيا من إلقاء الخطبة بالمدينة

فاجأ معتلٌ نفسيا المصلين في #جامع_الجابرية بمنطقة #المدينة_المنورة في #السعودية، حيث صعد شخص مصاب باعتلالات نفسية وحاول إلقاء خطبة الجمعة، قبل وصول الخطيب الرسمي للجامع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر حدوث مشادة بين المصلين ورجل أمن وبين المريض النفسي الذي كان متمسكاً بالمنبر ويرفض النزول، لكن تمكن المصلون ورجل الأمن من إبعاده عن المنبر وإنزاله بالقوة.

وعلّق المتحدث الرسمي باسم فرع #وزارة_الشؤون_الإسلامية_والدعوة_والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، ماجد المحمدي، على مقطع الفيديو المتداول بأن الجهات المختصة حضرت للمسجد وتعاملت مع #المريض_النفسي، لافتاً إلى أن الخطيب الرسمي حضر للجامع وألقى الخطبة وأمّ المصلين في صلاة الجمعة.