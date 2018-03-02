هل تحذف "القبيلة" من هوية الجيل الثالث للسعوديين؟

أثير جدل واسع بعد مطالبة عضو مجلس الشورى الدكتور #فيصل_آل_فاضل بحذف اسم القبيلة من بطاقة الهوية الوطنية والاكتفاء بذكر اسم العائلة وعدم إظهار اسم الشهرة المهني ومكان الميلاد للحد من العنصرية والتمييز، في الوقت الذي تصاعدت وتيرة التباين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين المؤيد والمعارض.

من جانبه، نفى المتحدث الرسمي لوكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية محمد الجاسر كل ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي حول #حذف_اسم_ القبيلة_من_بطاقة_الهوية الجديدة، مبيناً "لا صحة لما أشيع حول عزم الوزارة إضافة وتعديل بعض البيانات بالأسماء، ولن يتم حذف اسم القبيلة من النموذج الجديد". وأضاف الجاسر أن الاسم المسجل في السجل المدني هو ما سيكتب في البطاقة، وكان وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود نايف بن عبدالعزيز دشن بمكتبه بديوان الوزارة، الخميس، الجيل الثالث من بطاقة الهوية الوطنية.

والجدير ذكره أن البطاقة الجديدة باللغتين العربية والإنجليزية، وتتوفر بها أعلى معايير السمات الأمنية لحمايتها من التزوير، كما تتميز البطاقة بالحفظ الآمِن للمعلومات الشخصية، إلى جانب تميزها بشريحة ذكية "لاتلامسية" متعددة التطبيقات تشتمل على بيانات سجل الأسرة، والرخصة.

وتتميز أيضا بالتصميم الأنيق والتوزيع المثالي للبيانات الشخصية الخاصة بصاحب #الهوية_الوطنية، إضافة إلى معلومات جواز السفر، وتتيح البطاقة إمكانية إضافة المعلومات الصحية الأساسية.