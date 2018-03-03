الإرهاب وقطر أبرز الملفات بلقاء محمد بن سلمان والسيسي

يستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم غد الأحد، حيث يصل ولي العهد إلى #القاهرة في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، وفق ما أعلنته الرئاسة المصرية.

وتعتبر زيارة ولي عهد المملكة لمصر هي الأولى له منذ توليه منصبه.

وتأتي الزيارة قبل أيام قليلة من جولة سيزور خلالها الأمير #محمد_بن_سلمان لندن وواشنطن.

لقاء #ولي_العهد_السعودي والرئيس المصري سيتضمن، وفق مراقبين، مناقشة ملفات عدة تهتم بشؤون المنطقة، في مقدمتها #مكافحة_الإرهاب وتطورات القضية الفلسطينية والأزمة مع #قطر.

وترتبط الرياض والقاهرة بعلاقات متينة تعززت أكثر مع انتخاب الرئيس السيسي عام 2014 بعد عام على عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة #الإخوان المسلمين.

وتقف مصر مع تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وانضمت إلى السعودية والإمارات والبحرين في مقاطعة قطر العام الماضي.

كما طالبت المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم لتتمكن قواتها من القضاء على المتطرفين.