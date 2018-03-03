السعودية الفائزة بـ"ماراثون الفتيات" تكشف سر سرعتها

أكدت #مزنة_النصار الفائزة بـ #ماراثون_ الفتيات الذي أقيم لأول مرة في #السعودية لـ"العربية.نت"، أنها تعتمد على أغذية معينة وتجري تمارين مختصة كي تزيد من سرعتها في المسابقات النسائية التي تشارك بها.

وبينت أنها لا تواجه عراقيل من عائلتها بشأن المشاركة في مسابقات الماراثونات النسائية، بل تحظى بتحفيز دائم، حيث إنها تشارك وفق الضوابط الشرعية. وأضافت النصار ذات الـ 28 عاماً أنها تطمح بتمثيل المملكة في منافسات الألعاب الأولمبية 2020 في اليابان.

يذكر أن مزنة النصار مهندسة سعودية حصدت المركز الأول صباح السبت في منافسات ماراثون الفتيات الذي أقيم في فعالية "الحسا تركض" متجاوزة سيدة أميركية وتايلاندية و1500 فتاة.