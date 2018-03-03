بالصور.. لأول مرة في السعودية ماراثون للفتيات

اقتحمت الفتيات السعوديات #ماراثون #الحسا_تركض صباح اليوم السبت، لتحصل الشابة مزنة النصار على المركز الأول في سباق يقام لأول مرة في المملكة العربية #السعودية، بعد تخطيها ٣ كيلومترات متنافسة مع 1500 فتاة.

خمس عشرة دقيقة كانت كافية لتحقق مزنة طموحها متفوقة على الأميركية آندا جويس، والتايوانية سانج سونج. الماراثون الذي رعته الهيئة العامة للرياضة، مع هيئة الترفيه بالتعاون مع أمانة الأحساء ونظمه مستشفى الموسى، اشترط الضوابط الشرعية للمشاركة فيه، حيث كانت العباءة الساترة والحجاب منتشرة بين المشاركات اللاتي لم يمنعهن من تحقيق أهدافهن.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت إغلاق باب التسجيل في #ماراثون_الفتيات خلال ساعات معدودة بعد تسجيل 2000 فتاة للمشاركة في هذا السباق، محققين بذلك الإصرار والتحدي .

وفي بقية الفئات فاز في منافسة كبار السن محمد الدوسري بالمركز الأول حيث يتجاوز عمره 60 عاماً، وفي فئة المحترفين فاز بالمركز الأول "سيارة " حسين جمعان.

وأوضح المشرف العام على الماراثون مالك الموسى أن هذا المراثون يأتي تعزيزا لرياضة الجري، ونشر مفهوم الرياضة للجميع، ومن أجل حياة صحية سليمة، مشيرا إلى أنه وصل عدد كبير من الراغبين بالتسجيل، سواء من الرجال أو النساء لشغفهم الكبير الذي ينتظره أبناؤهم.

وقدمت اللجنة المنظمة جائزة تقديرية للمتسابق حسين حويكم، وهو أحد المتسابقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي أكمل ماراثون فئة الهواة لمسافة 5 كلم بدون توقف، وطالب المتسابق حسن بأن يخصص فئة أخرى للفئات الماراثون القادم لذوي الاحتياجات الخاصة.