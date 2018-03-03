جوازات السعودية: بلاغ "خرج ولم يعد" أصبح آلياً

أتاحت المديرية العامة للجوازات في السعودية، الجمعة، إمكانية الإبلاغ عن الوافد الذي "خرج ولم يعد" عبر أنظمتها الإلكترونية دون مراجعة فروعها.

وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": "الآن أصبح تسجيل (خرج ولم يعد) آلياً، وذلك بعد مرور شهرين من تاريخ انتهاء تأشيرة الخروج والعودة للوافد دون الحاجة لمراجعة الجوازات".

وكانت الجوازات أعلنت مؤخراً أن إجمالي المخالفين المضبوطين في الفترة الأخيرة قد بلغ قرابة 700 ألف مخالف، معظمهم لنظام الإقامة، إلى جانب آخرين مخالفين لنظامي العمل وأمن الحدود، مشيرة أن المغادرين بخروج نهائي خلال العام الماضي بلغ أكثر من 500 ألف.