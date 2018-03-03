شرطة حائل تقبض على متحرش بصغار السن

ألقت شرطة منطقة حائل بالسعودية القبض على رجل ظهر في فيديوهات، تم تداولها مؤخراً وهو يتحرش بصغار في السن.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة #حائل، الرائد سامي بن فهيد الشمري، أنه "إشارةً لمقاطع الفيديو المنتشرة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن قيام أحد الأشخاص بتصوير مقاطع له مع بعض صغار السن، تحتوي على إيحاءات شاذة ومخالفة للآداب العامة، عليه فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته وموقعه والقبض عليه، واتضح أنه مواطن سعودي بالعقد الثالث من العمر. وتم إيقافه وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة".

وشددت #شرطة_حائل على حرص وزارة الداخلية على المحافظة على القيم والأخلاق، مؤكدةً أنها "ستعمل بكل حزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه استغلال وسائل التواصل الاجتماعي للإضرار بالمجتمع، أو المساس بالآداب العامة".