محمد بن سلمان يبحث مع الحريري بالرياض مستجدات المنطقة

استقبل #الأمير_محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أمس الجمعة في الرياض، رئيس الوزراء اللبناني #سعد_الحريري.

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد استقبل الحريري، الأربعاء في مكتبه بالرياض، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأحداث على الساحة اللبنانية.

وكان الحريري غادر بيروت مساء الثلاثاء، ووصل الرياض فجر الأربعاء، حيث استقبله في المطار وفد برئاسة المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا؛ والوزير المفوض، وليد البخاري، وذلك في أول زيارة إلى العاصمة السعودية منذ إعلان استقالته من هناك في الرابع من نوفمبر الماضي.

وأتت الزيارة استجابة لدعوة نقلها المبعوث السعودي نزار العلولا، الذي التقى معه يوم الاثنين في بيروت، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي للحريري.