السعودية تحدد سن الأطفال لمقعد السيارة الأمامي

ارتفعت نسبة التساؤلات حول السن المسموح للجلوس في المقعد الأمامي للمركبة، بعد أن منعت #الإدارة_العامة_للمرور في السعودية ركوب الأطفال في المقعد الأمامي.

من جهتها، أوضحت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي في "تويتر" رداً على تساؤل أحد المواطنين عن عمر الطفل الذي يسمح له بالركوب في المقاعد الأمامية، "أن وضع الأطفال بالمقاعد الأمامية لمن تقل أعمارهم عن 10 سنوات مخالفة مرورية".

يذكر أن المرور تبدأ غدا الاثنين في إجراءات الرصد الآلي لضبط مخالفات عدم ربط حزام الأمان للسائق والراكب واستخدام الهاتف المتنقل باليد أثناء القيادة، في إطار التوسع في ضبط #المخالفات _المرورية بواسطة التقنية الحديثة التي ستبدأ في مرحلتها الأولى بمدن #الرياض و #جدة والدمام، وسيعقبها تغطية باقي مدن المملكة.

ودعت إدارة المرور، قائدي المركبات إلى ضرورة التقيد بنظام المرور والالتزام بتعليمات السلامة العامة والقيادة الآمنة على الطرق، مبينة أن استخدام #الهاتف أثناء القيادة يعد أحد أكثر مسببات الحوادث التي أودت بحياة الكثير من الأبرياء، وأن لحزام الأمان دور في تخفيف الإصابات الخطيرة التي قد تنجم عند وقوع حوادث السير.