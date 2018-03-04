رسالة تقدير من أمير وشعب الكويت لخادم الحرمين

تسلم #خادم_الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة #الكويت نقلها الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت، تضمنت تحيات الأمير وتقديره وشكره وشكر الشعب الكويتي لخادم الحرمين الشريفين على المشاركة الفعّالة للمملكة في أفراح الكويت واحتفالاتها بأيامها الوطنية على المستويين الرسمي والشعبي. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد.

وحمل خادم الحرمين الشريفين، نائب وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي تحياته إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، منوهاً بما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوية متينة وعلاقات تاريخية راسخة.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين اليوم الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح في مكتبه بقصر اليمامة في #الرياض.

حضر الاستقبال، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

كما حضره الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى #السعودية.