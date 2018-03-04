فيديو وصور جديدة.. تفاصيل عن الطفلة السعودية بإندونيسيا

كشف محمد علي الغامدي المتابع لقضية الطفلة السعودية #هيفاء_سلطان_الحربي لـ "العربية.نت" أن قصة معرفته بالطفلة ووالدتها، جاءت بعد مشاهدة صورتها في تغريدة على حساب السفارة السعودية في #إندونيسيا، ولكونه غالباً ما يزور موقعاً قريباً منها بسبب أعماله.

وأكد الغامدي أن ملامح الفتاة التي تدل على أنها "سعودية"، دفعته لمتابعة القضية، محاولاً إيصال صوتها إلى أهلها لعلهم يتعرفون عليها، ويجتمع شملهم.

وقال الغامدي "إن والدتها أخبرته أن اسم والد هيفاء هو سلطان عبد الله الحربي، وعندما توفي في حادث دراجة نارية، قامت بأخذ رقم جوال والده من الأرقام المخزنة في جواله، والاتصال بأفراد أسرته الذين حضروا ونقلوا جثمانه إلى السعودية، موضحاً أن الأم لا تمتلك أي أوراق ثبوتية للزواج، وأنها تعرفت عليه عند حضوره إلى إندونيسيا للسياحة.

وعن وضع الفتاة أشار الغامدي "إلى أنها لم تطلب هي ووالدتها أي شيء، فهي تدرس في الصف الخامس في المدارس الإندونيسية، وتتعلم القرآن ووالدتها تعمل في مغسلة، لكسب لقمة العيش وإعالة ابنتها، وتعيش في قرية (سوكارامي) بالقرب من مدينة كوتابونجا."

إلى ذلك، أوضح أنها تشعر بالخوف من فقدان ابنتها، وهي تحاول إعالتها، وتقدم لها كل ما تستطيع من عناية ورعاية، لكنها تتمنى أن تتعرف هيفاء على أهلها وذويها ليكونوا داعمين لها.